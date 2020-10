«Karabach ist Aserbeidschan»Migros wegen Partnerschaft mit Aserbaidschans Ölmulti Socar in Kritik

Der aserbeidschanische Ölkonzern Socar (State Oil Company of the Azerbaijan Republic) betreibt über einen Franchisevertrag mit der Migros über sechzig Migrolino-Shops in der Schweiz. Auf seinen Social-Media-Kanälen teilt der staatliche Ölmulti Kriegsbilder unter Titeln wie «Karabach ist Aserbeidschan». Auf Facebook postet Socar Bilder von Panzern und Kanonen sowie Videos von marschierenden Soldaten – stets versehen mit dem Logo des Konzerns, das auch an knapp zweihundert Schweizer Tankstellen prangt. Dazu schreibt Socar, dass aserbeidschanische Ölarbeiter «für das Mutterland» kämpften. Man sei stolz auf sie, ja beneide sie sogar.