Mehr Premium gewünscht

Migros will sich mit Lindt-Schoggi mehr Glamour verpassen

In den Migros-Filialen dominiert die Schoggi der Eigenmarke Frey. Das soll sich ändern. Die Genossenschaften schielen auf die Lindor-Kugeln von Lindt.

Daher würde die Detailhändlerin gerne Lindt-Schoggi in die Regale ihrer Supermärkte stellen.

Die Migros will in ihren Supermärkten mehr Premium-Schoggi verkaufen.

Die Schokolade Lindt & Sprüngli ist auf der ganzen Welt begehrt. Vom Premium-Image des Schweizer Herstellers mit Sitz in Kilchberg am Zürichsee möchte die Migros profitieren. Daher würde die Detailhändlerin gerne Lindt-Schoggi in die Regale ihrer Supermärkte stellen.