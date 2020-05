Cumulus-Fauxpas

Migros wirbt mit abgesagten Festivals

Auf sechs Seiten wirbt die Migros bei ihren rund 2,5 Millionen Cumulus-Kunden für Festivals, die wegen Corona gar nicht stattfinden.

…auch in der deutschen Version wird in der Broschüre auf sechs Seiten auf die Festivals hingewiesen. Warum die Migros nicht schneller auf den Bundesrats-Entscheid reagierte, konnte der Migros-Mediensprecher heute Samstag nicht beantworten.

Vergangenen Donnerstag und Freitag erhielten rund 2,5 Millionen Schweizer ihre Cumulus-Abrechnung via Post zugesandt. Im Couvert lag nebst den Bons auch eine Broschüre bei: Darin wird auf sechs Seiten für vergünstigte Festival-Tickets geworben. Dumm nur, dass der Bundesrat am Mittwoch alle Grossveranstaltungen mit über 1000 Personen bis Ende August verboten hat

Zwei Brief-Versionen

Eine Leserreporterin aus der Romandie schickte 20 Minuten ein Foto des Cumulus- Begleitbriefes. Im Vergleich zur deutschen Version gibt es einen markanten Unterschied: In der französischen Version des Begleitbriefes wird im unteren Teil auf die vergünstigten Festival-Tickets hingewiesen – in der deutschen Version wurde der markante Banner durch eine andere Eigenwerbung ersetzt (siehe Slideshow oben) . Somit macht es den Anschein , dass die Migros beim Versand in der Deutschschweiz teilweise auf den Bundesratsentscheid reagier te . Warum die Broschüre mit den veralteten Information e n aber trotzdem mitgeschickt wurde, konnte Mediensprecher Marcel Schlatter heute Samstag nicht beantworten.

Was passiert mit den gekauften Tickets?

In der Broschüre, wie auch im Brief der Migros wird darauf hingewiesen, dass der aktuelle Status der Festivals via www.cumulus-ticketshop.ch abrufbar ist. Wer trotzdem ein Festival-Ticket gekauft hat, wird wiederum auf Ticketcorner verwiesen. Dort steht unter anderem: «Ist eine Durchführung der Veranstaltung vorerst nicht möglich und wird verschoben, behalten die gebuchten Tickets Gültigkeit für das Verschiebedatum und können nicht zurückgegeben werden.»

Übrigens: Wer künftig seine Cumulus-Abrechnung lieber digital statt per Post erhalten will, kann sich hier dafür anmelden.