Kommentar erfassen

Klingt gut, aber einmal mehr müssen wir für etwas bezahlen, was wir bisher gratis hatten.

Hans Ungern 17.06.2020, 07:58

Grundsetzlich zu befürworten, was hier angestrebt wird. Jedoch die Bemerkung "wird für die Sortierung ins Ausland verfrachtet und danach wieder zurückgebracht für die Weiterverarbeitung im Thurgau"... Ohje, Ökologie, kombiniert mit Seefracht-/Castortransporten, das geht dann leider auch nicht in Ordnung! Es bleibt eine Herkulesaufgabe! Solange Konsumwirtschaft die treibende Kraft ist, solange gelingt uns bloß Symptombekämpfung. Immerhin findet ein Umdenke in kleinen Schritten statt.