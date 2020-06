Nach Rassismusvorwürfen

Migros wirft Dubler-«Mohrenköpfe» raus

Die Migros hat sich die Rassismusvorwürfe zu Herzen genommen. Die aktuelle Debatte habe die Migros zu dem Schritt bewegt, sich von Dubler-«Mohrenköpfen» zu trennen. Die Detailhändlerin geht davon aus, dass der Entscheid zu weiteren Diskussionen führen wird.

«Mohrenkopf ist für mich eine positive Formulierung», sagte Besitzer Robert Dubler vor drei Jahren im Interview mit 20 Minuten. Im Zusammenhang mit der Süssigkeit sei der Begriff nicht rassistisch, sonder sogar positiv besetzt. Eine Umbenennung des Produkts komme unter keinen Umständen infrage. Sein Vater habe im Jahr 1946 mit der Produktion angefangen. Die «Mohrenköpfe» hätten schon immer so geheissen.

Die Migros reagiert mit dem Schritt auf einen Tweet: Die Twitter-Nutzerin @MereSirrTeh hatte Anfang Woche ein Video gepostet mit der Bitte an die Migros, die Dubler-Produkte aus dem Sortiment zu nehmen, zusammen mit dem Hashtag «BLM», der für «Black Lives Matter» steht.

Seit über zwei Wochen protestiert die «Black Lives Matter»-Bewegung in den USA gegen Rassismus und Polizeigewalt. Sie folgten auf den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd durch Polizisten.

Die Süssigkeiten des Herstellers aus Waltenschwil (AG) waren ursprünglich in der Migros-Filiale Shopvillemärt am Zürcher Hauptbahnhof erhältlich, später war sie dann auch in anderen Filialen der Genossenschaft Migros Zürich zu kaufen.