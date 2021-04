Migros und Coop liefern sich am 1. April ein Battle auf Social Media.

Damit ist klar, dass die Migros sich mit der Aktion einen Aprilscherz auf Kosten von Coop erlaubt. Denn parallel dazu schaltet die Migros auch einen Werbespot, in dem sie Coop weiter foppt. Darin zu sehen ist, wie ein Mann sich mit einem Kuss von seiner Partnerin verabschiedet und dazu sagt: «Ich geh kurz in den Coop einkaufen.» Als seine Partnerin darauf sichtlich irritiert reagiert, fügt er – bereits im Gehen begriffen – an: «April, April.»