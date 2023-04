Athos: Mihailo Tolotos ist nie einer Frau begegnet

Er wurde danach von orthodoxen Mönchen in einem Kloster auf dem Berg Athos aufgezogen. Sie leben nach strengen Regeln. Dazu gehört auch das Verbot von Frauen.

Mihailo Tolotos starb 1938 im Alter von 82 Jahren. Er soll in seinem gesamten Leben nie eine Frau gesehen haben.

In seinem wirklichen Leben ist er deshalb auch nie einer Frau begegnet.

Bis zu seinem Tod mit 82 Jahren hielt er sich an die strengen Regeln der Gegend.

Der Grieche Mihailo Tolotos lebte von 1856 bis 1938 in einem Kloster auf dem Berg Athos in Griechenland.

Wie isoliert muss man ein Leben verbringen, um nie eine Person des anderen Geschlechts zu Gesicht zu bekommen? Das könnte man Mihailo Tolotos aus Chalkidiki (Griechenland) fragen. Leider werden wir aber nie genau erfahren, was sich Mihailo Tolotos unter einer «Frau» vorgestellt hat, denn er ist schon lange tot. Er lebte 82 Jahre lang und starb, ohne jemals zu wissen, wie eine Frau aussieht.

Man nimmt an, dass Tolotos 1856 geboren wurde, aber kurz nach seiner Geburt verstarb seine Mutter und liess das Neugeborene als Waise zurück. Schliesslich wurde er von orthodoxen Mönchen in einem Kloster auf dem Berg Athos in Griechenland adoptiert, wo er aufgezogen wurde. Tolotos lebte nach den strengen Regeln der Gegend, zu denen auch das Verbot von Frauen gehörte. Frauen dürfen bis heute den Berg nicht betreten. Selbst weibliche Tiere – Katzen ausgenommen – haben keinen Zutritt.