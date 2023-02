Ski-WM: Mikaela Shiffrin erinnert an toten Vater

Bei der Zeremonie : So emotional gedenkt Mikaela Shiffrin ihrem toten Papa an der Ski-WM

Im Riesenslalom gewann der Ski-Superstar Mikaela Shiffrin die Goldmedaille. Am Abend sorgt sie mit einer emotionalen Geste an ihren toten Vater Jeff für berührende Momente.

Ski-Superstar Mikaela Shiffrin hat bei der Ski-Weltmeisterschaft in Frankreich mit einer emotionalen Geste an ihren toten Vater Jeff erinnert. Die Skirennfahrerin, die am Donnerstag Gold im Riesenslalom gewonnen hatte, trug bei der Zeremonie am Abend eine Kette mit einem Herzanhänger. In diesem waren zwei kleine Bilder ihres Papas zu sehen, die Shiffrin zusammen mit ihrer Goldmedaille in die Kameras hielt.