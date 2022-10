Mikaela Shiffrin packt intimes Geheimnis über Liebe mit Aleksander Aamodt Kilde

Sie sollen sich bereits Jahre zuvor in einem Trainingscamp in Chile kennengelernt haben, doch erst 2020 soll der Funke übergesprungen sein.

Wie Shiffrin erzählt, hätten sich die beiden zum ersten Mal in einem Trainingscamp in Chile getroffen. Der Funke zwischen ihnen sprang allerdings erst 2020 über – in dem Jahr, in dem Mikaelas Vater, Jeff Shiffrin, völlig überraschend bei einem Unfall im Familienhaus in Colorado starb. Eine schwierige Zeit für die damals 25-Jährige. Sie brach die Saison ab und reiste in ihre Heimat, um zu trauern und den Schock zu verarbeiten.