Ski-WM: Mikaela Shiffrin trennt sich von langjährigem Trainer

Den Peking-Fluch der fehlenden Medaillen hatte Mikaela Shiffrin bereits im zweiten WM-Rennen gebrochen. Im Super-G gewann die Allrounderin die Silbermedaille. An der anschliessenden Pressekonferenz scherzte die US-Amerikanerin mit den Journalisten, wirkte gelassen und glücklich.

Doch nun kommt es zum grossen Knall. Wie das US-Team mitteilt, hat sich Shiffrin nur wenige Stunden vor dem Riesenslalom am Donnerstag von ihrem langjährigen Trainer getrennt. «Nachdem ich sieben Jahre lang mit Mike Day zusammengearbeitet habe, habe ich mich entschlossen, mein Team in der nächsten Phase meiner Karriere unter neuer Führung weiterzuführen», sagte Shiffrin in einer Mitteilung des amerikanischen Skiverbandes.