Der Gesamtweltcup scheint diese Saison nicht im Fokus von Mikaela Shiffrin zu stehen. Wie schon bei den Parallel-Rennen in Lech/Zürs wird sie auch dieses Wochenende bei den Super-Gs in St. Moritz nicht an den Start gehen. Stattdessen legt die Dominatorin der letzten Jahre ihren Fokus ganz auf die technischen Disziplinen.

Damit dürfte die 25-Jährige erst am 12. Dezember wieder in den Weltcup zurückkehren, wenn in Courchevel zwei Riesenslaloms anstehen. Sie nahm diese Saison erst in Levi bei den beiden Slaloms teil, wo sie Zweite und Fünfte wurde.