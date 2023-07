Mikala Jones: Tochter trauert um verstorbenen Surfstar

Auch die Tochter des Surfers wandte sich an die Öffentlichkeit.

Mit nur 44 Jahren ist der hawaiianische Star Mikala Jones beim Surfen in Indonesien auf tragische Weise ums Leben gekommen . Nachdem sich die Finne des Surfbretts in seine Oberschenkelarterie gebohrt hatte, wurde er ins Spital gebracht. Dort erlag er seiner Verletzung aufgrund des massiven Blutverlusts.

«Das ist zu früh»

Auch Jones’ Tochter Isabella wandte sich via Instagram an die Öffentlichkeit: «Dad ist in einen schlimmen Surfunfall geraten und hat es nicht geschafft. Du warst noch nicht dran zu gehen. Das hier ist zu früh.» Sie wünschte sich, ihren Vater ein letztes Mal zu umarmen.