Mike bekommt Chanelles letzte Rose

Nadine bekommt von Chanelle den (in vergangenen Staffeln noch nie dagewesenen, hüstel) Auftrag, Giovanni (25) anzuflirten, um zu testen, wie ernst es der Zürcher mit seinen Absichten bei der Bachelorette meint. Überraschung (not really): Er geht nicht darauf ein! Damit hätte niemand jemals gerechnet, so direkt vorm Finale und wenn Kameras dabei sein. Wir sind so stolz auf Giovis Standhaftigkeit und Disziplin, was für ein Prachtkerl.