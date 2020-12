Den Trennungsgrund gaben die Schweizerin und der Deutsche damals nicht preis, nun wirft Elena ihrem Ex jedoch vor, sie betrogen zu haben.

Als sich die Reality-TV-Stars Elena Miras (28) und Mike Heiter (28) im September trennten, behielten sie den Trennungsgrund für sich. Nun scheint die Zürcherin jedoch nachträglich auspacken zu wollen. Unter einem Instagram-Beitrag der deutschen Gossip-Seite «Promiflash», in dem Mikes angebliche neue Beziehung zu «Are You The One?»-Kandidatin Laura Morante (29, siehe Bildstrecke oben) thematisiert wird, verfasste Elena einen brisanten Kommentar.