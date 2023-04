Mike Müller vergleicht Linksextremen-Demo mit Reichskristallnacht

Just zur Kinopremiere seines «Bestatter»-Films sorgt der Komiker und Schauspieler Mike Müller für eine heftige Kontroverse auf Social Media. Müller äusserte sich auf Twitter zu der unbewilligten Demonstration von Linksextremen in Zürich, die am Wochenende stattfand. Dabei griffen Demonstrierende Polizisten unter anderem mit Molotowcocktails an und waren äusserst gewaltbereit. So wurde ein Polizist in einen Hauseingang gedrängt und mit Fäusten und Fusstritten gegen den Kopf und den Körper traktiert. Zudem wurden Fensterscheiben zerschlagen, zahlreiche Sprayereien an Hauswänden angebracht und Pyros gezündet.