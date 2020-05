Seine Sprecherin ist erkrankt, aber …

«Mike Pence ist nicht in Quarantäne»

Ein Butler des US-Präsidenten und eine Sprecherin des US-Vizepräsidenten sind erkrankt – doch obwohl das Coronavirus jetzt auch das Weisse Haus erreicht hat, sind dort weder Maskentragen noch Selbstisolierung Thema.

Drei Mitglieder von Trumps Beraterstab zur Bekämpfung des Virus begaben sich hingegen in Selbstisolation, nachdem sie Kontakt mit einem Infizierten hatten: Robert Redfield, der Leiter der US-Gesundheitsbehörde CDC, …

Die am Wochenende positiv auf das Coronavirus getestete Sprecherin Katie Miller ist mit dem Leitenden Berater des Weissen Hauses, Stephen Miller, verheiratet.

US-Vizepräsident Mike Pence hatte zwar Kontakt zu seiner positiv getesteten Sprecherin Katie Miller. Und doch: «Pence befindet sich nicht in Quarantäne», stellte Sprecher Devin O’Malley am späten Sonntagabend klar. Er plane, am Montag seinen Pflichten regulär nachzugehen. Zudem sei er täglich negativ auf das Virus gestestet worden und befolge den Rat der medizinischen Abteilung des Weissen Hauses.