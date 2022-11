Früherer US-Vizepräsident : Mike Pence sieht für 2024 «bessere Alternativen» als Donald Trump

Der frühere US-Vizepräsident Mike Pence will über Weihnachten zusammen mit seiner Familie «im Gebet darüber nachsinnen», ob er als Präsidentschaftskandiat der Republikaner antreten will.

Der frühere US-Vizepräsident Mike Pence sieht für das Vorwahlrennen ums Weisse Haus 2024 «bessere Alternativen» als seinen Ex-Chef Donald Trump. Er sei sehr zuversichtlich, dass die Mitglieder der Republikaner bei den Vorwahlen mit Bedacht wählen würden, sagte Pence am Mittwoch im Interview der Nachrichtenagentur AP. Wenige Stunden später gab Trump in seinem Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida bekannt, sich abermals um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner zu bewerben.

Was er von Trumps Ambitionen auf eine Rückkehr ins Weisse Haus hält sagte Pence in dem Interview nicht. Doch brachte er sich indirekt als potenzielle Alternative für Republikaner ins Spiel, die sich eine konservative Führung ohne das Chaos der Trump-Ära wünschen. Er und seine Familie würden sich in den kommenden Feiertagen versammeln, um «im Gebet darüber nachzusinnen, wie unsere Rolle in den kommenden Tagen aussehen könnte», sagte Pence.