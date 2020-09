Nach schwerer Krankheit : Mike Shiva ist tot

Der Fernseh-Wahrsager und Esoteriker starb im Alter von 56 Jahren an den Folgen von Darmkrebs und einem Hirntumor.

Die TV-Auftritte von Mike Shiva sind legendär. Bei «20 Minuten» trat er in einer Videoserie auf und legte Roger Federer die Karten.

Der bekannteste Wahrsager der Schweiz ist gestorben. Mike Shiva erlag einer schweren Krankheit. Das berichtet der « Blick » mit Verweis auf sein engstes Umfeld. Demnach soll Shiva an Darmkrebs und einem Hirntumor gelitten haben. Die Diagnose für den Krebs habe er vor etwa zwei Jahren erhalten. Eine Chemotherapie habe nicht angeschlagen.

Shiva starb am Freitag um 13 Uhr, berichtet der Blick weiter. Auf seiner eigenen Website «mikeshiva.tv» bezeichnete er sich als der «berühmteste Wahrsager Europas». Shiva war unumstritten der bekannteste Esoteriker der Schweiz. Als TV-Wahrsager und Hellseher, Moderator und Reality-TV-Teilnehmer erlangte er Bekanntheit über die Schweiz hinaus. So nahm er 2018 am deutschen TV-Format «Promi Big Brother» teil.