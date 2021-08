Mike Singer macht seine Beziehung zu Influencerin Sophie Lilian Insta-offiziell

Jetzt ist es offiziell: Mike Singer (21) ist mit Influencerin Sophie Lilian Marstatt (20) zusammen. In einem Instagram-Post vom Samstag hat der Sänger diesen romantischen Schnappschuss geteilt und damit die Beziehung öffentlich gemacht.

In der Vergangenheit haben die beiden immer wieder verdächtige Bilder auf ihren jeweiligen Accounts geteilt.

Mit einem angedeuteten Kuss-Foto bestätigt Mike damit, was seine Fans schon lange vermuteten.

Das hat der ehemalige «The Voice Kids»-Kandidat von 2013 am Samstag zum ersten Mal öffentlich gemacht.

Endlich ist es raus: Sänger Mike Singer scheint bis über beide Ohren in die Influencerin Sophie Lilian Marstatt verliebt zu sein. Am Samstag teilte der 21-Jährige nämlich das erste Pärli-Foto mit seinen Followern und Followerinnen auf Instagram. Darauf zu sehen: Singer und die 20-Jährige, wie sie in den gemeinsamen Montenegro-Ferien im Meer stehen und sich dabei ziemlich nahekommen. Den Schnappschuss kommentierte er schlicht mit einem roten Herz-Emoji.