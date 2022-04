Ex-Box-Champion : Mike Tyson schlägt in Flugzeug Passagier blutig

Der frühere Schwergewichts-Boxer wurde in einem Flugzeug von einem jungen Mann provoziert. Das liess «Iron Mike» nicht auf sich sitzen.

Getty Images via AFP/Philip Faraone

Getty Images via AFP/Vivien Killilea

Wurde offenbar in einem Flugzeug provoziert: Mike Tyson. (Archivbild)

In einem Flugzeug in den USA kam es zu einer Auseinandersetzung.

Der frühere Boxweltmeister Mike Tyson hat in einem Flugzeug in den USA auf einen anderen Passagier eingeschlagen. Ein am Donnerstag vom Promi-Portal TMZ veröffentlichtes Handyvideo zeigt, wie der 55-jährige frühere Schwergewichtschampion einem im Flieger hinter ihm sitzenden jungen Mann mehrere Schläge ins Gesicht verpasst.