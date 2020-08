Trubel um das Comeback

Mike Tyson will Krieg

Harte Schläge, laute Töne: Der ehemalige Schwergewichts-Champion kehrt nicht nur in den Ring zurück, er boxt sich auch wieder regelmässig in die Schlagzeilen. Alles nur PR?

Er scheut weder McGregor noch Fury

Tyson ist seither nicht nur ein Getriebener im Training, sondern auch beim Schlagen der Werbetrommel für seinen Kampf. Der Mann mit den starken Aussagen und den kräf ti gen Sprüchen ( «e verybody has a plan until they get punched in the face » ) teilte in den letzten Wochen kräftig aus und boxte sich regelmässig in die Schlagzeilen.