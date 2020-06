vor 59min

«Bachelorette»-Paar im Interview

Mikes Sohn (3) plauderte ihre Liebe in der Krippe aus

Ja, sie sind ein Paar! Das verkündeten Chanelle Wyrsch (24) und Mike Rothlin (25) am Montagabend im TV. Nun stellen sie sich ihrem ersten gemeinsamen Liebes-Interview.

von Schimun Krausz

Das Wiedersehen nach dem Finale

Nachdem Chanelle Mike ihre letzte Rose überreichte, reiste er zurück in die Schweiz – und sie machte noch zehn Tage Ferien in Thailand. «Als ich zurück war, ging es keine 24 Stunden, und ich war schon bei ihm zu Hause», sagt die Bachelorette.

Mittlerweile verbringt Chanelle etwa fünf Tage die Woche bei Mike: «Er ist derjenige, der morgens früh aufstehen muss. Ich bin flexibler und kann von überall aus arbeiten.»

Das erste Mal

Den ersten Sex gab es dann auch erst in der Schweiz. In Thailand lief nämlich nichts, sagt Chanelle: «Wir warteten damit, bis keine Kameras mehr da waren und wir unsere Ruhe hatten.»

Das L-Wort

«Ich liebe dich» brachte noch niemand über die Lippen. «Die Staffel ist gerade erst durch, und bei uns gehts jetzt erst richtig los», erklärt Mike, und Chanelle ergänzt: «Wir lassen uns dafür noch ein bisschen Zeit.»

Chanelles Mami hat sich verplappert …

Eigentlich sei Mami Wyrsch gut darin, ein Geheimnis zu behalten. «Aber irgendwann sagte sie im Beisein anderer Leute: ‹Ja weisch, de Mike …› Und ich so: ‹Mami, pssssst!›» Mike kennt sein Schwiegermami in spe offenbar schon recht gut: «Ich war nicht dabei, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen.»

… und Mikes Sohn auch

«Diese Story ist so lustig!», ruft die Schlagersängerin aus der Region Zug. Mike erzählt: «Ein Kumpel erwähnte gegenüber meinem besten Freund, dass ich gewonnen habe – und niemand wusste, woher er diese Info hatte. Das fanden wir aber schnell heraus: Mein Sohn hat in der Krippe erzählt, dass sein Papi eine neue blonde Freundin hat. Die Krippenleiterin kennt besagten Kumpel und hat ihm das dann gesteckt.»

«So ging in der Krippe rum, dass sein Papi eine neue Freundin namens ‹Sanel› hat. Mega herzig», findet Chanelle, «Kinder sind halt immer sehr ehrlich.» Und wir merken uns: Krippen sind der place to be für Gossip in Ellikon bei Winterthur.

Darüber streiten sie

«Wenn, dann über Kleinigkeiten», sagt Mike, einen grösseren Streit habe es noch nicht gegeben. Chanelle führt aus: «Er scheucht mich manchmal aus der Küche, wenn er am Kochen ist – das kann er besser als ich. Oder knurrt rum, wenn ich auf seinem Sofaplatz sitze.»

Das nervt sie aneinander

«Halt das mit den Plätzli», so Mike. Chanelle: «Er schnarcht. Und dann klingt er wie ein Hundewelpe.» – «Immerhin herzig», findet der Maurer, «vielleicht nervt uns dann mehr aneinander, wenn wir zusammen in den Ferien waren.» Da lerne man sich ja immer am besten kennen.

Die ersten Ferien

Das erste Mal wegfahren (oder in diesem Fall: wegfliegen) steht nämlich bereits an, verrät Chanelle: «Wir fliegen für ein paar Tage nach Mallorca. Dort mieten wir uns ein Haus mit einem befreundeten Paar.»

