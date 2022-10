Nach seinem Rücktritt: Mikrofon statt Schläger – Federer vor Comeback in Wimbledon?

Ende September ging Roger Federer in seinen wohlverdienten Tennis-Ruhestand. Am Laver Cup in London spielte Federer an der Seite von Rivale und Freund Rafael Nadal sein letztes Doppel. Darüber, wie es für den Maestro weitergehen wird, wurde spekuliert. Er selber hielt sich bedeckt, doch wollte eine Karriere als TV-Experte nicht ausschliessen.