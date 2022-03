Aston Kutcher setzt sich zusammen mit Frau Mila Kunis für ihre Heimat ein

Die 38-Jährige ist in der Ukraine geboren, der Krieg in ihrer Heimat geht ihr entsprechend nahe. Gemeinsam mit ihrem Mann sammelt die Schauspielerin Geld für humanitäre Hilfe.

1 / 5 Die ukrainisch-amerikanische Schauspielerin Mila Kunis (38) und ihr Mann Ashton Kutcher (44) sammeln Geld für humanitäre Hilfe in der Ukraine. Sie selbst spenden drei Millionen Dollar. Instagram/aplusk Kunis wurde 1983 in der Ukraine geboren und kam im Alter von sieben Jahren mit ihrer Familie in die USA. imago images/Stephen Boitano/Eve «Die Ereignisse, die sich in der Ukraine abspielen, sind verheerend. Es gibt keinen Platz auf dieser Welt für diese Art von ungerechtem Angriff auf die Menschheit», sagte sie. imago images/James Atoa/Everett

Darum gehts Mila Kunis wurde 1983 in der Ukraine geboren. Der Krieg macht ihr momentan zu schaffen.

Gemeinsam mit ihrem Mann, Ashton Kutcher (44), sammelt die 38-Jährige Geld für humanitäre Hilfe.

Das Paar selbst will ebenfalls drei Millionen Dollar spenden.

«Es gibt keinen Platz auf dieser Welt für diese Art von ungerechtem Angriff auf die Menschheit», sagte die Schauspielerin in einem Video.

Die ukrainisch-amerikanische Schauspielerin Mila Kunis (38) und ihr Mann Ashton Kutcher (44) haben eine Spendenaktion für humanitäre Hilfe für die Ukraine ins Leben gerufen, wie sie in einem Video bekannt gaben. Ihr Ziel sei es, über eine Online-Fundraising-Plattform 30 Millionen Dollar für Flüchtlinge aufzubringen. Bereits nach wenigen Stunden waren schon knapp drei Millionen Dollar zusammengekommen. Das Paar selbst will ebenfalls drei Millionen Dollar spenden. Viele Menschen hätten alles zurücklassen müssen, um sich in Sicherheit zu bringen. Die Flüchtlinge bräuchten Unterkünfte und Hilfsmittel, sagte Kunis.

Kunis wurde 1983 in der Ukraine geboren, die damals noch Teil der Sowjetunion war. 1991 war sie aus dem zusammenbrechenden Riesenreich im Alter von sieben Jahren mit ihrer Familie in die USA gekommen, erzählt die Schauspielerin. Sie habe sich immer als Amerikanerin gefühlt, aber heute sei sie eine «stolze Ukrainerin». «Die Ereignisse, die sich in der Ukraine abspielen, sind verheerend. Es gibt keinen Platz auf dieser Welt für diese Art von ungerechtem Angriff auf die Menschheit», sagte sie.

Kutcher steht der Ukraine bei

Bereits zu Beginn der Invasion hatte Kutcher «Ich stehe der Ukraine bei» getwittert. Der 44-jährige Schauspieler lobte die «Tapferkeit der Menschen in dem Land, in dem Mila geboren wurde», betonte aber auch, wie wichtig es sei, «die Bedürfnisse derjenigen zu berücksichtigen, die sich in Sicherheit gebracht haben. Die grösste Herausforderung ist im Moment die Logistik. Wir brauchen Unterkünfte und müssen Vorräte und Ressourcen in das Gebiet bringen», erklärte er.

In Folgeposts appellierte er auch an Menschen, die Russinnen und Russen kennen: «Ruft sie oder ihn an und sagt, dass die russischen Medien lügen. Die Ukraine will nicht kämpfen, sie will lediglich Putins Regierung nicht und sie will nicht besetzt werden.»