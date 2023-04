Milaim Rama kritisiert Sascha Ruefer wegen Aussage über Granit Xhaka

SRF-Aushängeschild und Nati-Kommentator Sascha Ruefer kommt in der neuen Nati-Dokuserie «Pressure Game» als Experte zu Wort. Darin geht es auch um Nati-Captain Granit Xhaka: «Das Verhältnis ist nicht so, dass man sagt, wir gehen zusammen in die Ferien. Als Mensch und Fussballer begegne ich Granit Xhaka aber mit grossem Respekt.» Eine Ruefer-Aussage, die aus der Doku entfernt worden sein soll , sorgt nun aber für rote Köpfe.

«Granit Xhaka ist vieles, aber er ist kein Schweizer», soll Ruefer laut der WOZ gesagt haben. Die «Wochenzeitung» urteilt dazu: «Die Aussage wirkt unglaublich anmassend – und rassistisch.» Der SRF-Kommentator schweigt zu der publik gewordenen Aussage wie auch der Schweizerische Fussballverband. Beim Sender heisst es gegenüber der Zeitung: «Beim Rohschnitt wurde eine Aussage unbeabsichtigt, aber missverständlich in einem anderen Kontext verwendet und damit das ganze Quote von Sascha Ruefer verfälscht.»

«Kein Spieler hat so etwas verdient – und schon gar nicht Xhaka»

Einer, der die Secondo-Thematik rund um die Schweizer Nationalmannschaft bestens kennt, ist Milaim Rama. Der ehemalige Thun-Stürmer war der erste Nati-Spieler mit kosovarischen Wurzeln. «Ich bin ehrlich, der Satz ist schlimm und die Meinung ist falsch. So eine Aussage schürt Rassismus und ich hätte das von Sascha Ruefer nicht erwartet – nicht von einem langjährigen Fussball-Kommentator», sagt Rama gegenüber 20 Minuten. Kein Spieler habe so was verdient – und schon gar nicht Granit Xhaka. «Seine Leistungen für die Schweiz sind unglaublich, er hat so viel für die Nationalmannschaft geleistet.»