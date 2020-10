Europa League : Milan gewinnt auch ohne Ibrahimovic-Treffer, Ajeti mit Remis

Zlatan Ibrahimovic leistet sich beim 3:0-Sieg der AC Milan gegen Sparta Prag einen verschossenen Penalty. Albian Ajeti kommt mit Celtic Glasgow wie Mario Gavranovic mit Dinamo Zagreb zu einem Unentschieden.

Zlatan Ibrahimovic stützte die Hände in die Hüfte und musste erstmal über sich selbst lachen. Der 39-jährige Schwede mit dem Prädikat für besonders spektakuläre und vor allem viele Tore, verballerte für seinen AC Mailand im Europa-League-Spiel gegen Sparta Prag am Donnerstagabend etwas zu lässig einen Elfmeter in der 36. Minute. Der Ball streifte die Latte statt im Netz zu landen.