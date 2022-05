Erstmals seit elf Jahren : Milan holt Meistertitel in Italien – Rossoneri schlagen Inter im Fernduell

In Italien fällt die Entscheidung im Meisterrennen erst am letzten Spieltag. Auch dank zwei Toren von Olivier Giroud bezwingt Milan Sassuolo und holt sich damit erstmals seit 2011 den Scudetto.

Die Milan-Fans zeigten vor dem Spiel in Sassuolo eine tolle Choreo und können nun den ersten Meistertitel seit 2011 bejubeln.

Die Rossoneri bezwingen Sassuolo in der letzten Runde und lassen damit Stadtrivale Inter hinter sich.

Dank einem Auswärtssieg in Sassuolo sind die Rossoneri erstmals seit 2011 Meister.

In Italien entscheidet sich der Titel-Kampf erst am letzten Spieltag.

Wie in England musste auch in Italien die allerletzte Runde die Entscheidung im Meisterrennen bringen. Die Ausgangslage war dabei klar: Inter Mailand muss mehr Punkte holen als Spitzenreiter Milan, um den Stadtrivalen noch abzufangen.

Die Hoffnungen der Nerazzurri zerschlugen sich am Sonntagabend aber bereits nach kurzer Zeit, da Frankreichs Weltmeister Olivier Giroud Milan im Auswärtsspiel bei Sassuolo schon nach 17 Minuten in Führung brachte. Der 35-jährige Routinier doppelte in der 32. Minute gleich nach, bevor Franck Kessié bloss vier Zeigerumdrehungen später mit dem 3:0 für die Vorentscheidung im Titelkampf sorgte.