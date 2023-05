Champions League Halbfinal: AC MIlan – Inter Mailand

Der ehemalige Weltmeister Fabio Cannavaro erwartet ein enges Derby im Champions-League-Halbfinale zwischen dem AC Mailand und Stadtrivale Inter an diesem Mittwoch «Ich sehe beide Teams in etwa gleichauf, sie haben einen tollen Spirit», sagte Cannavaro der «Süddeutschen Zeitung». «Inter sehe ich allerdings leicht favorisiert, weil sie in Lautaro Martínez und Romelu Lukaku zwei Stürmer von internationalem Format haben, die sich perfekt ergänzen und enge Spiele jederzeit entscheiden können.» Cannavaro ergänzte: «Für Verteidiger gibts Schöneres, als dieses Duo ausschalten zu müssen.» (dpa)