Champions-League-Konferenz - Ajax-Torgarant Haller schreibt mit Penalty-Tor gegen Sporting Geschichte

Da wäre zum Beispiel die stolze AC Milan. In der Serie A läuft es den Italienern, zuletzt gab es zwei Siege in Folge und, das ist das Wichtigste, man grüsst vor dem Erzrivalen Inter von der Tabellenspitze. In der Champions League gab es dagegen in den ersten drei Spielen gleich drei Pleiten, zuletzt ein Remis und ein Sieg. Genau gleich erging es vor zwei Jahren Atalanta Bergamo, das allerdings zum Schluss noch zwei Siege feiern und sich somit für die nächste Runde qualifizieren konnte. Schafft dies die AC Milan auch? Einfach wird es nicht gegen den FC Liverpool. Trainer Klopp liess allerdings verlauten, dass der eine oder andere geschont werden dürfte…