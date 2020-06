Schaan (FL)

Milchbetrieb droht wegen Säure im Abwasser eine Anklage

Der Milchhof in Schaan (FL) leitete Säure ins Abwasser. Nun hat das Amt für Umwelt eine Anzeige gegen die Milchhof AG eingereicht. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen.

Weil die Milchhof AG in Schaan (FL) ein e Zeit lang e i n säurehaltiges Gemisch in s Abwasser leitete, leckte die Kanalisationsleitung. Chemikalien wie Salpetersäure drangen in die Erde und womöglich ins Grundwasser ein, schreibt das «Liechtensteiner Vaterland». Die Milchhof AG hatte zwar eine Bewilligung, Abwässer in die Kanalisation zu leiten, jedoch müsse dabei der pH-Wert stimmen. Eine fehlende Neutralisierungsanlage sowie ein Pufferbecken könnten dazu geführt haben, dass einige Liter der aggressiven Chemikalien in s Abwasser gerieten.