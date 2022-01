WHO-Skala - «Milder Verlauf» bedeutet nicht unbedingt das, was du denkst

Was zunächst nur eine leise Hoffnung war, gilt mittlerweile als bestätigt: Die Omikron-Variante sorgt für mildere Verläufe als ihr Vorgänger Delta. Doch was heisst eigentlich «mild»?

Darum gehts Es heisst, die Omikron-Variante des Coronavirus führe zu milderen Verläufen.

Doch die Zuschreibung ist irreführend.

Medizinische Fachpersonen und medizinische Laien verstehen darunter jeweils etwas anderes.

Das Auftauchen der jüngsten Coronavirus-Mutante Omikron, die von der Weltgesundheitsorganisation WHO als besorgniserregende Variante (VOC) gelistet wird, sorgt weltweit für einen rasanten Anstieg der Fallzahlen – auch weil sie bereits Genesene und Geimpfte infizieren kann. Gleichzeitig scheint sie aber für weniger schwere Verläufe zu sorgen als die bis vor kurzem dominante Delta-Variante. Darauf deuten unter anderem zwei Studien aus Grossbritannien hin, laut denen Omikron-Infektionen seltener im Spital enden.

Träger der zunächst in Südafrika nachgewiesenen Mutante können also auf einen «milden» Verlauf hoffen. Was das heisst, darüber gehen die Meinungen allerdings auseinander, wie Twitter-Userin @SubCaptainGirl schreibt: «Nichtmediziner hören ‹mild› und denken an ‹heisse Schokolade und einen Filmtag›, Mediziner denken an ‹wird keine unterstützte Atmung benötigen, um am Leben zu bleiben.›»

Unterschiedliche Auslegung des Begriffs

Tatsächlich wird das Wort «mild» von medizinischen Fachpersonen und Nicht-Medizinern unterschiedlich interpretiert, wie unter dem Repost des Tweets auf dem Instagram-Profil von US-Kinderärztin Christina Johns deutlich wird: «Mein Freund aus dem Gesundheitswesen erinnert uns immer wieder daran, dass ‹mild› wie eine Erkältung klingt, obwohl es eigentlich bedeutet, dass wir nicht sterben werden», lautet ein Kommentar.

Chris Carroll, Intensivmediziner am Connecticut Children’s Medical Center und Professor für Kinderheilkunde an der University of Connecticut, konkretisiert auf Twitter: «Eine ‹milde› Krankheit kann immer noch sehr schwerwiegend sein!» Es irritiere ihn, dass «wir als Nation» die Intensivstations-Definition von ‹mild› für die Pandemie übernommen haben. «‹Gut› auf der Intensivstation bedeutet nicht wirklich ‹gut› – es bedeutet immer noch sehr krank!»

«Eine ‹milde› Krankheit kann immer noch sehr schwerwiegend sein!» Chris Carroll, Intensivmediziner im US-Bundesstaat Connecticut.

Grenze zwischen «mild» und «moderat» nicht ganz eindeutig

Was «mild» bei Covid-19 konkret bedeutet, ist nicht klar definiert. Es stehen verschiedene Skalen zur Diskussion, die über unterschiedlich viele Stufen verfügen. In einer achtstufigen gilt ein Verlauf sogar noch dann als «mild» (Stufen 3 bis 4), wenn der Infizierte ins Spital muss. Auf Stufe 3 braucht er noch keinen Sauerstoff, auf Stufe 4 muss die Atmung bereits mit einer Sauerstoffmaske aus Plastik oder einem Sauerstoffschlauch unterstützt werden. In einer zehnstufigen Skala gilt ein Verlauf dann als «mild» (Stufen 1 bis 3), wenn der oder die Erkrankte medizinische Unterstützung braucht, aber nicht hospitalisiert werden muss. Ab der Einlieferung ins Spital ist dann von einem «moderaten Verlauf» (Stufen 4 und 5) die Rede. Ein schwerer Verlauf (Stufen 6 bis 9) ist demnach erst dann erreicht, wenn es zu einer High-Flow-Sauerstofftherapie kommt. Bei der werden mehrere Liter Sauerstoff pro Minute in die Lungen gepumpt.

Alle Skalen haben miteinander gemein, dass sie zeigen, dass Omikron nicht zu unterschätzen ist. Die Variante sei «kein Kindergeburtstag», schreibt auch der Wissenschaftsinfluencer Marc Raschke auf Instagram. Schon gar nicht für ungeschützte Risikopatienten, die «nach wie vor in Gefahr eines schweren Verlaufs» seien. Die WHO warnt ebenfalls davor, Omikron als «mild» zu betrachten. «Genau wie vorangegangene Varianten müssen Menschen wegen Omikron ins Spital, und es tötet Menschen», zitiert die Nachrichtenagentur AFP Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«Genau wie vorangegangene Varianten müssen Menschen wegen Omikron ins Spital, und es tötet Menschen.» Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO-Generaldirektor.

Zudem sind Personen mit einem milden Verlauf nicht vor Long Covid gefeit. Auch hinterlassen selbst milde Covid-19-Verläufe Spuren an Organen und können die Funktionen von Herz, Lunge und Nieren beeinträchtigen, wie Hamburger Mediziner aufzeigen.

