In einem Interview in der Beats-1-Radioshow von Apple Music sprach Miley Cyrus mit Host Zane Lowe (47) darüber, dass sie während der Coronavirus-Pandemie wieder zur Flasche gegriffen hat. Seit zwei Wochen habe sie aber keinen Tropfen mehr getrunken.

Sie wollte nicht zum Club 27 gehören

«Ich bin keine radikale Person und glaube nicht, dass niemand mehr Alkohol trinken sollte», erklärte die Sängerin weiter. «Es ist viel wichtiger, dass jeder tut, was für ihn selbst am besten ist. Ich trinke nicht mehr, weil ich ein Problem damit habe, wie ich dabei handle und denke.»

Miley wollte zudem unbedingt spätesten mit 27 nüchtern sein – das ist nämlich das Alter, in dem Stars wie Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix und Janis Joplin an den Folgen ihrer Sucht gestorben sind. «Ich war in einem Lebensjahr, in dem ich mich wirklich schützen musste», sagte sie.