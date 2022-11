Miley Cyrus kauft sich eine Villa in Malibu für 8 Millionen Dollar

Im Sommer hat Miley Cyrus ihr Anwesen in Nashville für fast 15 Millionen verkauft. Jetzt wird auch klar, warum: Die Sängerin zieht wieder zurück nach Malibu. Dort lebte sie bereits während ihrer Ehe mit Liam Hemsworth. Für einen Neustart in der Stadt an der Küste Kaliforniens hat Miley ein frisch renoviertes Haus für 7,9 Millionen Dollar gekauft.

Ein weiteres Highlight von Cyrus’ neuem Anwesen befindet sich in der grosszügigen Küche: Dort gibt es eine sogenannte «Butler’s Pantry», also einen Verbindungsraum zwischen Küche und Esszimmer, der zur Vorbereitung und Lagerung genutzt werden kann. Gleich daneben gibt es ein weiteres Wohnzimmer (ebenfalls mit Cheminée) mit Zugang zur Terrasse mit Meerblick.

Im Garten gibt es, neben der fantastischen Aussicht, auch einen beheizten Pool, einen erhöhten Jacuzzi und viel Platz für Garten- und Poolpartys. Das Haus ist mehrheitlich in Weiss gehalten, was vermutlich nicht ganz Cyrus’ Stil entspricht. Gut möglich, dass sie bei der Einrichtung einige Veränderungen vornehmen wird und sich so der teilweise wilden Nachbarschaft anpasst: Direkt in der Nähe wohnen zum Beispiel Lady Gaga und Avril Lavigne.