Herisau AR: Militärlaster kippt um und blockiert die ganze Strasse

Am Dienstagnachmittag kurz vor 17 Uhr fuhr ein Lastwagen der Schweizer Armee auf der Kasernenstrasse in Richtung Winkeln SG. Im kurvigen Strassenabschnitt im Bereich Walke verlor der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Lastwagen geriet über die Gegenfahrbahn in das ansteigende Wiesenbord und kippte anschliessend auf die Seite, wie die Kantonspolizei AR in einem Communiqué mitteilt.