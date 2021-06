Bannwil BE - Militär-LKW kracht in Leitplanke und kippt zur Seite

Wie ein News-Scout gegenüber 20 Minuten berichtet, sei der Lastwagen des Militärs zunächst in die Leitplanke gekracht und dann in der Nähe der Zuggleise teilweise zur Seite gekippt. Laut dem Leser hatte der LKW Brückenteile geladen.

Stefan Hofer, Sprecher der Armee, bestätigt den Unfall auf Anfrage. Ein Lastwagen, beladen mit Elementen für Schwimmbrücken, sei in einer Kurve umgekippt. «Verletzt wurde niemand. Aber der Bahnverkehr musste eingestellt werden, weil Teile der Ladung auf die Bahnstrecke ragen», so Hofer. Der Unfallhergang werde derzeit ermittelt. Am Steuer soll demnach ein WK-Soldat gesessen haben.