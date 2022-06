Kanton Uri : Militär-LKW stürzt in die Tiefe – zwei Männer sterben

Am Sustenpass kam es am Samstag zu einem tragischen Unfall. Zwei Männer stürzten in einem LKW rund 220 Meter in den Tod.

1 / 2 Der Unfall ereigente sich auf der Sustenstrasse. PD/David Birri Laut Angaben der Kapo Uri kamen zwei Männer im Alter von 51 und 57 Jahren ums Leben. Kantonspolizei Uri

Auf der Sustenstrasse Richtung Wassen hat sich ein tödlicher Unfall ereignet. Im Bereich «Rässegg» kollidierte ein Militär-LKW mit dem seitlichen Rohrgeländer. Anschliessend durchbrach der Lastwagen das Geländer und stürzte rund 220 Meter ins steil abfallende Gelände, wie die Kantonspolizei Uri mitteilt. Der Lastwagen überschlug sich dabei mehrmals – die beiden Insassen wurden aus dem Fahrzeug geschleudert.

Die zwei Männer im Alter von 51 und 57 Jahren erlitten dabei schwerste Verletzungen. Beide Fahrzeuginsassen verstarben noch auf der Unfallstelle. Beim Lastwagen handelte es um ein Militärfahrzeug, das im Rahmen einer ausserdienstlichen Tätigkeit gelenkt wurde.



Der Unfall ereignete sich am Samstag um ca. 15.20 Uhr. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche durch die Kantonspolizei Uri, unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Uri, erfolgen. Im Einsatz standen die Rega, das Care Team Uri, die Feuerwehr Wassen, die Chemiewehr Uri, ein Bestattungsunternehmen, das Amt für Umweltschutz, das Amt für Tiefbau, sowie die Staatsanwaltschaft Uri und die Kantonspolizei Uri.