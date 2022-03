Russisches Militär nutzt unsichere Verbindung – «grösstes Versagen aller Zeiten»

Weil Russland in der Ukraine Handyantennen zerstörte, funktionieren die teuren Krypto-Handys der Armee nicht mehr. So erst wurde der Tod eines russischen Top-Generals publik.

Darum gehts ERA – so heisst das verschlüsselte Kommunikationssystem des russischen Militärs.

In der Ukraine kann Russlands Armee das System aber offenbar nicht mehr nutzen.

Dies, weil zig Handyantennen in der Ukraine zerstört wurden, erklärt ein Journalist.

Der russische General Witali Gerassimow wurde in der Ukraine getötet. Der ukrainische Nachrichtendienst des Verteidigungsministeriums erklärte am Montag, dass Gerassimow, Stabschef der 41. Armee, ausserhalb der ostukrainischen Stadt Charkiw ums Leben kam. Nun ist klar, wie der Tod des hochrangigen Militärchefs publik wurde.

So erklärt der Journalist Christo Grozev in einer Serie von Tweets, dass die russische Armee seinen sicheren Kommunikationskanal namens ERA verloren hat. «Die Idioten haben versucht, in Charkiw die Kryptophones von ERA zu nutzen, nachdem sie zahlreiche Handyantennen zerstört hatten. ERA benötigt jedoch 3G und 4G für die Übertragung», erklärt Grozev, Chef von Bellingcat, einer Organisation für investigativen Journalismus.

Unsichere Kommunikation

Das verschlüsselte ERA-System wurde 2021 präsentiert und so angepriesen, dass es «in jeglichen Situationen funktioniert», so Grozev. Doch: «Die russische Armee ist mit sicheren Telefonen ausgestattet, die in Gebieten, in denen die russische Armee operiert, nicht funktionieren können», sagt er.

Russische Truppen meldeten Gerassimows Tod also per Telefon dem Inlandgeheimdienst FSB. So konnte die unverschlüsselte Übertragung abgefangen werden, so Grozev. Ihm gegenüber habe eine Quelle aus Russland den Tod von Gerassimow bestätigt. Die Nachrichtenagentur DPA schreibt, dass dies bisher nicht unabhängig überprüft werden konnte. Russland äusserte sich zunächst nicht.

Die Selfie-Soldaten

Den Ursprung «des grössten militärischen Versagens in puncto Sicherheit», wie Grozev sagt, führt er auf ein Gesetz aus dem Jahr 2019 zurück, das Wladimir Putin einführte. Das Gesetz verbietet russischen Soldaten, internetfähige Geräte mit sich zu führen und zu nutzen, heisst es in einem Artikel von bellingcat.com. Damit sollte das Aufkommen von sogenannten «Selfie-Soldaten» eingedämmt werden, die geheime Informationen via Social Media verbreiteten. Weil fortan keine «ausländischen Smartphones» mehr genutzt werden durften, wurde dann das ERA-System entwickelt, sagt er.

Der Verlust hochrangiger Offiziere kommt zu einer Zeit, in der ein Grossteil von Putins Invasionsstreitkräften durch logistische Probleme, schlechte Moral und ukrainischen Widerstand ins Stocken gerät. Der Ausfall des verschlüsselten Kommunikationssystems könnte ein weiterer schwerer Schlag sein, schreibt der «Guardian».

