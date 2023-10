Armee: Sympathie von links bis rechts – kommt die Wehrpflicht für Frauen?

Der Bundesrat will bis 2024 prüfen, ob zumindest der Orientierungstag auch für Frauen verpflichtend sein soll. Aber es werde auch die Ausdehnung der Wehrpflicht auf Frauen geprüft.

SP-Nationalrätin Ursula Schneider Schüttel spricht sich etwa eher für eine Ausdehnung aus – wenn die Gleichstellung in allen Bereichen hergestellt ist.

In einer Auswertung von Vimentis zeigt sich, dass das Anliegen bei vielen Nationalrats- und Ständeratskandidierenden gut ankommt.

Der Bundesrat will bis 2024 prüfen, ob der Orientierungstag für Frauen obligatorisch gemacht werden soll und ob es eine Ausdehnung der Wehrpflicht auf Frauen geben soll.

In einer Woche wählt die Schweiz ein neues Parlament – damit ziehen neue Vertreterinnen und Vertreter mit anderen Haltungen ins Bundeshaus ein. Die Wahlhilfe von Vimentis hat die Kandidierenden unter anderem zur Ausweitung der Wehr- und Dienstpflicht auf Frauen befragt. Das Resultat: Das Anliegen hat parteiübergreifend Sympathien.

Breite Unterstützung

Gemäss den Antworten der Kandidierenden sind vor allem Mitglieder der GLP, FDP, Mitte und SVP für oder eher für eine Ausweitung der Wehrpflicht auf alle Geschlechter (siehe Grafik). Kandidierende der SP und Grünen zeigen sich nicht ganz so überzeugt – trotzdem gibt es doch einige, die dem Anliegen zustimmen würden.

Die Frage zur Wehr- und Dienstpflicht für Frauen wurde von insgesamt 2081 Kandidierenden beantwortet. Jungparteien und Parteien, bei denen weniger als 100 Kandidierende antworteten, wurden für diesen Artikel nicht berücksichtigt – so entfallen 598 Antworten.

So viele Kandidierende haben geantwortet

Gleichstellung muss zuerst erreicht werden

Eine, die anders als viele der Kandidierenden ihrer Partei stimmte, ist SP-Nationalrätin Ursula Schneider Schüttel. Sie würde eine Ausweitung der Wehrpflicht auf Frauen eher befürworten. «Im Sinne einer Gleichstellung in der Gesellschaft würde ich es befürworten – aber erst, wenn diese auch faktisch hergestellt ist», so Schneider Schüttel. Das bedeute, dass etwa unbezahlte Care-Arbeit in gleichem Masse von Männern übernommen werde. «Ist das erreicht, schliesse ich die Ausweitung der Wehrpflicht nicht aus.»