Davos Wiesen GR : Militärauto kollidiert mit LKW – Armeeangehöriger (21) im Spital

Am Dienstagmorgen ist auf der Hauptstrasse in Davos Wiesen ein militärischer Personenwagen frontal mit einem Lastwagen kollidiert. Ein Fahrzeuglenker wurde zur Kontrolle ins Spital transportiert.

In Davos Wiesen ist es am Dienstag zu einer Frontalkollision gekommen.

Am Dienstag fuhr ein 21-jähriger Armeeangehöriger mit einem Personenwagen vom Landwassertunnel bergwärts in Richtung Davos Wiesen. In einer Rechtskurve rutschte sein Fahrzeug um 07.25 Uhr auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit einem Lastwagen aus der Gegenrichtung, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung schreibt.