Dübendorf: Militärflugplatz soll zugunsten der Öffentlichkeit umgenutzt werden

Am Freitag wurde erstmals das Grobkonzept dazu präsentiert. Bis 2050 soll der Militärflugplatz für die Öffentlichkeit geöffnet werden.

Der Militärflugplatz in Dübendorf soll künftig umgenutzt werden.

Am Donnerstag genehmigte die Spezialkommission des Kantonsrates den Kredit für die Investition. Die Parteien äusserten ihre positive und negative Kritik.

Das Grobkonzept für den Militärflugplatz in Dübendorf sieht eine Vierfachnutzung vor.

Das 230 Hektar grosse Areal des Militärflugplatzes in Dübendorf soll künftig umgenutzt werden. Schritt für Schritt, so der Kanton, würde darauf bis 2050 ein «Ökosystem der Innovation» entstehen. Das Grobkonzept dazu wurde am Freitag vorgestellt. Präsentiert wurde es von Regierungsrätin Carmen Walker Späh (FDP), Roman Bächtold, dem Leiter der Taskforce und André Ingold, dem Stadtpräsident Dübendorf und zugleich Vertreter der Standortgemeinden.