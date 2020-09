Es soll Überlebende geben : Militärflugzeug in der Ukraine abgestürzt – mindestens 22 Tote

In der Ukraine ist ein Militärflugzeug abgestürzt. Laut ukrainischem Zivilschutz sind 22 Personen beim Absturz ums Leben gekommen. Es sollen auch Passagiere geben, die das Unglück überlebt haben.

Im Osten der Ukraine ist in der Region Charkiw ein Militärflugzeug vom Typ Antonow AN-26 abgestürzt. Das teilte der Gebietsgouverneur Alexej Kutschera am Freitagabend mit. Es gebe an der Unglücksstelle nahe dem Ort Tschuhujiw mindestens 22 Tote, aber auch Überlebende. Das teilte der Zivilschutz in Kiew am Freitagabend mit. Demnach gab es auch Überlebende bei der Katastrophe in Tschuhujiw in der Region Charkow.