Jeisk : Militärflugzeug stürzt in Wohnblock im Westen Russlands

Ein russisches Militärflugzeug ist am Montagabend in einen Wohnblock in der russischen Stadt Jeisk nahe der Ukraine abgestürzt.

In Russland ist ein militärisches Flugzeug in ein Wohnblock geflogen und explodiert.

Ein russischer Kampfjet vom Typ Suchoi Su-34 ist am Montagabend in der russischen Stadt Jeisk über einem Wohnviertel abgestürzt. Bilder und Videos in den sozialen Medien zeigen, wie beim Absturz in einen Wohnblock ein gewaltiger Feuerball entsteht und das Gebäude nachher in Flammen steht. Jeisk befindet sich im Norden der Region Krasnodar auf der russischen Seite des Asowschen Meeres.