Nach Start vom Radar verschwunden : Militärhelikopter stürzt in der Türkei ab – 11 Tote

Beim Absturz eines Militärhelikopters in der Türkei sind elf Soldaten gestorben. Die Maschine war eine halbe Stunde nach dem Start vom Radar verschwunden, wenig später entdeckte eine Drohne das Wrack in einem Gebiet der Provinz Bitlis.

Die Maschine vom Typ Cougar war in der vorwiegend von Kurden bewohnten Provinz Bitlis unterwegs gewesen, als er am frühen Nachmittag von den Radarschirmen verschwand. Die Ursache war zunächst unklar.

Bei einem Helikopterabsturz in der Türkei sind elf Militärbedienstete getötet worden. Zwei weitere seien bei dem Absturz in der Nähe der osttürkischen Stadt Tatvan verletzt worden, teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Der Helikopter vom Typ Cougar sei in der vorwiegend von Kurden bewohnten Provinz Bitlis unterwegs gewesen, als am frühen Nachmittag der Kontakt abgebrochen sei.