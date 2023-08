Niger: Ecowas stellt Eingreiftruppe bereit

In Niger hat sich das Militär an die Macht geputscht.

Die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas hat ihre Militärchefs angewiesen, «sofort» eine Eingreiftruppe für einen möglichen Einsatz im Niger zusammenzustellen. Es gehe nach dem Militärputsch in dem Land um die Wiederherstellung der verfassungsmässigen Ordnung, sagte Omar Touray, der Präsident der Ecowas-Kommission, am Donnerstag nach einem Gipfel der Staatschefs in Nigerias Hauptstadt Abuja. Die Staatengemeinschaft halte sich «alle Optionen» offen. Es habe aber Priorität, die verfassungsmässige Ordnung mit friedlichen Mitteln wiederherzustellen, sagte er weiter. Ecowas sprach von einem Einsatz der Eingreiftruppe, liess dabei aber noch vieles offen. Die Zusammensetzung der Truppe und ein möglicher Zeitplan für einen Einsatz im Niger blieben unklar. Die Ankündigung schien darauf ausgerichtet, den Druck auf die neuen Militärmachthaber aufrecht zu halten – ohne sofort militärische Fakten zu schaffen. Touray betonte, die Eingreiftruppe werde zunächst im «Standby-Modus» eingesetzt.

Die Militärjunta in Niger hat mit der Ermordung des für abgesetzt erklärten Präsidenten Mohamed Bazoum gedroht. Die Militärmachthaber hätten US-Spitzendiplomatin Victoria Nuland erklärt, Bazoum werde getötet, falls die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas versuchen sollte, ihn durch eine Militärintervention wieder in sein Amt einzusetzen, sagten zwei Vertreter westlicher Staaten der Nachrichtenagentur AP.

«Keine Option wird vom Tisch genommen»

Schweiz zieht Personal ab

Am 26. Juli hatte Nigers Präsidialgarde unter General Abdourahamane Tiani den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum in seiner Residenz festgesetzt, weil dieser Beobachtern zufolge Tiani an der Spitze der Eliteeinheit auswechseln wollte. Nach ersten Spekulationen über einen internen Machtkampf schlossen sich auch die anderen Zweige der Streitkräfte dem Putsch an, verkündeten «das Ende des Regimes» und lösten alle verfassungsmässigen Institutionen auf. Tiani übernahm die Macht. Unter dem Vorsitz Tinubus hatte Ecowas kurz nach dem Putsch Massnahmen bis hin zu einer Militärintervention angedroht.



Auch das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) verfolgt die Lage in Niger aufmerksam. Aufgrund der aktuellen Lage im Land haben die Schweizer Mitarbeitenden des Kooperationsbüros (KoBü) Niger am 10. August 2023 verlassen. Es handelt sich um drei Mitarbeitende und eine Begleitperson.