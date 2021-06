Myanmar : Militärjunta macht Aung San Suu Kyi den Pozess

Das Gerichtsverfahren gegen die De-facto-Regierungschefin von Myanmar hat begonnen. Ihr werden Verstösse gegen die Corona-Massnahmen und der unerlaubte Import von Funkgeräten vorgeworfen.

Mehr als vier Monate nach dem Putsch in Myanmar hat am Montag ein erster Prozess gegen die von der Militärjunta entmachtete De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi begonnen. Polizisten sagten vor dem Gericht in der Hauptstadt Naypyidaw aus, die Nobelpreisträgerin habe gegen Corona-Auflagen verstossen und ohne Genehmigung Funkgeräte importiert, wie ihre Anwältin Min Min Soe der Nachrichtenagentur AFP sagte.

Das Militär hatte am 1. Februar die Macht an sich gerissen. Seitdem wurde die 75-jährige Suu Kyi mit einer Reihe von strafrechtlichen Anschuldigungen überzogen. Am Dienstag startet ein weiterer Prozess, in dem Suu Kyi zusammen mit dem entmachteten Präsidenten Win Myint wegen Aufforderung zum öffentlichen Aufruhr angeklagt ist. Zuletzt wurde sie wegen Korruption angeklagt. Sie soll angeblich 600’000 Dollar in bar und rund elf Kilo Gold an Bestechungsgeldern angenommen haben.