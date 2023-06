Bezirksgericht Hinwil: «Militärpolizist» erpresst junge Frauen mit Nacktfotos

Der «Militärpolizist» forderte die Frau auf, ihm Nacktfotos zu senden, woraufhin sie ihm mehrere Fotos von sich in Unterwäsche schickte. Er machte der jungen Frau ein Angebot, dass er 10’000 bis 20’000 Franken bezahlen würde, wenn sie Geschlechtsverkehr mit einem seiner Kollegen haben würde – womit der Beschuldigte sich selbst meinte. Als sie das ablehnte, drohte er, die Fotos von ihr in einem Gruppenchat zu veröffentlichen, auf welchem ihr Instagram- und Snapchatname ersichtlich sei. In der Folge forderte der 24-Jährige die Frau auf, an einen bestimmten Ort zu kommen. Dort erwartete ihn aber die Polizei, die von der Frau alarmiert worden war.