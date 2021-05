Nach Tod des Staatschefs : Militärrat im Tschad ernennt Übergangsregierung

Der Sohn des verstorbenen Staatschefs Idriss Déby Itno hat die neuen Minister im Tschad bestimmt. Die Opposition anerkennt die Interimsregierung an.

Nach dem Tod des langjährigen Staatschefs Idriss Déby Itno hat der Militärrat im Tschad eine Übergangsregierung ernannt. Dabei sei auch ein Ministerium für nationale Versöhnung neu geschaffen worden, teilte ein Armeesprecher am Sonntag mit. Die Minister seien vom Chef des Militärrats, Débys 37-jährigem Sohn Mahamat, ernannt worden. Oppositionsführer Saleh Kebzabo sagte, er «erkenne» die Interimsregierung an.

Zwei Mitglieder von Kebzabos Partei bekommen nach Angaben des Junta-Sprechers Ministerposten in dem 40-köpfigen Kabinett. «Wir erkennen die Autorität des Militärrats an, sonst wären wir nicht in der Regierung», sagte Kebzabo der Nachrichtenagentur AFP. Als weiterer Vertreter einer Oppositionspartei wurde Mahamat Ahmat Alhabo zum Justizminister ernannt.