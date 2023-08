Myanmar: Schweizer Filmemacher verhaftet

In Myanmar hat sich 2021 das Militär an die Macht geputscht.

Ein 52-jähriger Schweizer ist offenbar in Myanmar in Haft.

In Myanmar wurde ein Schweizer Filmemacher festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, den Buddhismus beleidigt zu haben. Das berichtet SRF unter Bezug auf die Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Festnahme des 52-Jährigen habe sich bereits am 8. August ereignet.



Der Mann habe ihm Juli einen Film auf Youtube und Tiktok verbreitet. Im Drehbuch des Films spiele ein Mädchen die Hauptrolle, das festgestellt habe, in ihrem früheren Leben ein buddhistischer Meister gewesen zu sein. Im Film verwende die Frau vulgäre und beleidigende Worte, die sich gegen die Kultur und die Tradition der Buddhisten richten. Sie würde damit die Tugenden der Mönche herabwürdigen, so der Vorwurf der Militärjunta, die sich im südostasiatischen Myanmar an die Macht geputscht hat.



Wegen des Films seien noch 13 weitere Personen verhaftet worden. Laut SRF gebe es für den Vorfall noch keine Stellungnahme oder Bestätigung des Schweizer Aussendepartements EDA.