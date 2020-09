Umstrittener Leserbriefschreiber

Roger E. Schärer ist nicht unumstritten: Der exzessive Leserbriefschreiber veröffentlichte 2001 einen Leserbrief, in dem er nach einem Mord an einem Rabbiner schrieb: «Die Saat Bronfmans, Steinbergs, Singers, Eizenstats, Hevesis und wie sie alle heissen ist aufgegangen.» Für «BaZ»- Autor David Klein war damals klar, was er damit meinte: Die Juden sind am Antisemitismus – und dass sie deswegen ermordet werden – selbst schuld. Bei der Credit Suisse sei er wegen seines Antisemitismus zwangspensioniert worden, so Klein. Schärer sagt dazu, die Vorwürfe seien «lächerlich». Er hatte sich in einer Gegendarstellung gewehrt. Der Vorwurf des Antisemitismus weist er zurück: «Shimon Perez war mein Freund. Daneben setze ich mich für die Bewachung von Synagogen ein und habe den israelischen General Haimovich ins Mittagsjournal gebracht.»