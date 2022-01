Fricktal – Militante Tierschützer sägen Hochsitze ab – «hätte tödlich enden können»

In den vergangenen Tagen wurden drei Jägerhochsitze völlig zerstört. «Zwei in Rheinfelden, einer in Möhlin. In diesen Fällen wurde Anzeige erstattet», so Polizeisprecherin Corina Winkler zu 20 Minuten. Wo einst die Ausguck-Punkte standen, hinterliessen die Vandalen einen Haufen zersägtes Holz. Auf die demolierten Bretter sprayte die Täterschaft ALF-Tags.